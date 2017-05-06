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محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير حديقة الميرلاند مطلع 2018

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محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير حديقة الميرلاند مطلع 2018 محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير حديقة الميرلاند مطلع 2018

التحرير

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قام المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بجولة تفقدية لحديقة الميرلاند التراثية، اليوم السبت، للوقوف على أعمال تطوير الحديقة وعودتها إلى طبيعتها مرة أخرى.

وشدد عبد الحميد، خلال الجولة، على أهمية الحديقة من الناحية التراثية، على اعتبار أنها من أهم معالم الجديدة، وأن المحافظة تشرف على أعمال التطوير الجارى بها، رغم كونها تقع تحت ولاية شركة مصر الجديدة.

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وأوضح عبد الحميد، أن مطلع 2018 سيشهد انتهاء عمليات تطوير الحديقة.

رافق المحافظ فى جولته، المهندس إبراهيم صابر رئيس حى مصر الجديدة، ومسئولى تطوير أعمال الحديقة.

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التحرير

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