محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير حديقة الميرلاند مطلع 2018

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قام المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بجولة تفقدية لحديقة الميرلاند التراثية، اليوم السبت، للوقوف على أعمال تطوير الحديقة وعودتها إلى طبيعتها مرة أخرى.

وشدد عبد الحميد، خلال الجولة، على أهمية الحديقة من الناحية التراثية، على اعتبار أنها من أهم معالم مصر الجديدة، وأن المحافظة تشرف على أعمال التطوير الجارى بها، رغم كونها تقع تحت ولاية شركة مصر الجديدة.

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وأوضح عبد الحميد، أن مطلع 2018 سيشهد انتهاء عمليات تطوير الحديقة.

رافق المحافظ فى جولته، المهندس إبراهيم صابر رئيس حى مصر الجديدة، ومسئولى تطوير أعمال الحديقة.