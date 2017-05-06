بالصور.. وزير الصناعة يفتتح معرض «صنع في بورسعيد»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتبت: شيماء رشاد وأمل نبيل

افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، معرض "صنع فى بورسعيد"، بمول طرح البحر في حي الشرق بمحافظة بورسعيد.

شاهد أيضا

وتفقد "قابيل" يرافقه المحافظ اللواء عادل الغضبان، أقسام المعرض المختلفة، إذ تضمنت منتجات لمصانع الملابس الجاهزة والمنطقة الصناعية، وقسم خاصة لصناعات "هاند ميد".

من جانبه، قال محافظ بورسعيد، إن المعرض يهدف إلى الترويج للمول، وإحداث رواج تجاري بالمحافظة، خاصة أنه سيضم منتجات المنطقة الصناعية، لافات بأنه تم إشراك الشباب والمرأة المعيلة في عرض منتجاتهم.