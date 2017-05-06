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بالصور.. وزير الصناعة يفتتح معرض «صنع في بورسعيد»

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بالصور.. وزير الصناعة يفتتح معرض «صنع في بورسعيد» بالصور.. وزير الصناعة يفتتح معرض «صنع في بورسعيد»

التحرير

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كتبت: شيماء رشاد وأمل نبيل

افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، معرض "صنع فى بورسعيد"، بمول طرح البحر في حي الشرق بمحافظة بورسعيد.

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وتفقد "قابيل" يرافقه المحافظ اللواء عادل الغضبان، أقسام المعرض المختلفة، إذ تضمنت منتجات لمصانع الملابس الجاهزة والمنطقة الصناعية، وقسم خاصة لصناعات "هاند ميد".

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من جانبه، قال محافظ بورسعيد، إن المعرض يهدف إلى الترويج للمول، وإحداث رواج تجاري بالمحافظة، خاصة أنه سيضم منتجات المنطقة الصناعية، لافات بأنه تم إشراك الشباب والمرأة المعيلة في عرض منتجاتهم.

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التحرير

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