إنتر يرفض الاستسلام في التعاقد مع كونتي

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أشارت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية، إلى رفض إنتر ميلان، الاستسلام في الحصول على خدمات المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، حيث ينوي النادي الإيطالي التقدم بعرض لمدرب تشيلسي الحالي، من أجل عودته إلى بلاده من جديد، مقابل الحصول على 10 ملايين جنيه إسترليني سنويا.

ونجحت شركة "Suning Commerce Group Co Ltd" الصينية في الحصول على 70% من أسهم النادي الإيطالي مقابل 220 مليون إسترليني.

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وترغب الشركة الصينية في الاستثمار بقوة في النادي الإيطالي، من خلال إبرام تعاقدات من العيار الثقيل، مثل الحصول على خدمات ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ولكن قبل التعاقد مع النجوم، ترغب الشركة الصينية في استبدال المدرب الحالي للفريق ستيفانو بيولي بمدرب يتمتع باسم كبير، وبعد الفشل في الحصول على خدمات دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، تتجه الأنظار بقوة تجاه كونتي، الذي رفض بدوره البت في مستقبله مع تشيلسي بعد الاكتفاء بتصريح أمس قال من خلاله إن الكثير من التكهنات تحيط بمستقبل لاعبي تشيلسي ومستقبله هو أيضا، ولكنه لا يهتم بهذا الأمر.