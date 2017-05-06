بالأرقام.. دكة بدلاء ريال مدريد تكتسح برشلونة

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استعرضت صحيفة "ماركا" الإٍسبانية، اليوم السبت، الفارق بين دكة بدلاء ريال مدريد وبرشلونة، قبل مواجهاتهم لغرناطة وفياريال، على الترتيب، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين في الدوري الإسباني "الليجا".

ويستقبل برشلونة المتصدر برصيد 81 نقطة نظيره فياريال الخامس برصيد 63 نقطة على ملعب الكامب نو، فيما يرحل ريال مدريد الوصيف برصيد 81 نقطة لمواجهة غرناطة الـ19 برصيد 20 نقطة.

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وقالت ماركا، إن دكة بدلاء ريال مدريد بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، سجلت 48 هدفًا بنسبة 40% من مجموع أهداف المرينجي هذا الموسم، وصنعوا 37 هدفًا بنسبة 40%، ومرروا 8770 تمريرة بنسبة 36%، وقاموا بـ 444 مراوغة بنسبة 44%، و389 عرضية بنسبة 37%، وبلغ عدد مشاركاتهم 16243 دقيقة بنسبة 36%.

من جانبها سجلت دكة بدلاء برشلونة بقيادة المدرب لويس إنريكي، 27 هدفًا بنسبة 21% من مجموع أهداف الفريق الكتالوني هذا الموسم، وصنعوا 19 هدفًا بنسبة 23%، ومرروا 8362 تمريرة بنسبة 30%، وقاموا بـ 235 مراوغة بنسبة 15%، و147 عرضية بنسبة 22%، وبلغ عدد مشاركاتهم 12853 دقيقة بنسبة 29%.