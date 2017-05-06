مونتاري ضحية «العنصرية»: الجماهير عاملتني مثل المجرم

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أشار اللاعب الغاني سولي مونتاري، إلى أنه تم معاملته مثل المجرمين، بعد تعرضه لهجوم عنصري من قبل الجماهير في مباراة بيسكارا وكالياري في الدوري الإيطالي، وذلك حسبا نقل موقع "فور فور تو".

وطرد مونتاري من المباراة يوم الأحد الماضي، بعدما اعترض على الإهانات العنصرية التي وجهت له، ليحصل على الإنذار الثاني ويطرد من المباراة ويتعرض للإيقاف مباراة واحدة وهي العقوبة التي لم يستأنف عليها نادي بيسكارا.

وأخيرا رفعت العقوبة عن مونتاري بعدما تقدم باستئناف بنفسه، بمساعدة رابطة اللاعبين الإيطاليين، ليخرج معربا عن سعادته بعدما وجد أخيرا من يستمع إليه بعد مروره بأوقات صعبة للغاية شعر فيها بالعزلة.

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وأوضح مونتاري أن الكثيرين تعاملوا معه كما لو كان مجرما، معربا عن استغرابه الشديد من معاقبته على الرغم من كونه ضحية للإهانات العنصرية، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن تساعد قضيته في عدم معاناة لاعبين أخرين من نفس المشكلة.

وأضاف مونتاري أنه من الهام للغاية أن تتحول مشكلته إلى نقطة تحول في إيطاليا وإظهار للعالم أجمع ماذا يعني أن يدافع المرء عن حقه.