تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لـ 4يونيو

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، برئاسة المستشار سامح سليمان، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة 379 متهمًا من بينهم 189 متهمًا محبوسين في القضية، المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لـ 4 يونيو للمرافعة.

تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.