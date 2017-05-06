السيطرة على حريق داخل مدرسة لغات بالمنصورة

الدقهلية - رامي القناوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الدقهلية، على حريق هائل شب داخل مدرسة لغات بمدينة المنصورة دون وقوع خسائر بالأرواح.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حريق بمدرسة ناصر الرسمية للغات بشارع الثانوية بمدينة المنصورة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وبإشراف العميد مروان عبد المعطي، مدير إدارة الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، لمكان البلاغ، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده.

بالفحص تبين نشوب الحريق بإحدى حجرات الإدارة بالمدرسة بالطابق الأول؛ ما أدى الى احتراق التوصيلات الخاصة بجهازي تكييف، ولم ينجم عن ذلك إصابات.

وبسؤال محمد علي هاشم، 55 سنة، مدير المدرسة، علّل سبب الحريق نتيجة ماس كهربائي بتوصيلات التكييف، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

أُخطرت إدارة غرب المنصورة التعليمية، وقسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وتحرّر المحضر رقم 5911/2017 إداري القسم، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.