160 ألف طالب يؤدون امتحانات النقل بالمرحلة الإعدادية في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد

أعلن الدكتور عمرو شلتوت، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، بدء، اليوم السبت، امتحانات النقل بالمرحلة الإعدادية على مستوى الـ 11 إدارة تعليمية بالمحافظة دون ما يعطل سير عملية الامتحانات، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن عدد طلاب الصف الأول الإعدادي المقرر لهم دخول الامتحان على مستوى محافظة سوهاج 88 ألفًا و685 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب الصف الثاني الإعدادي 71 ألفًا و 735 طالبًا وطالبة.

وأوضح "شلتوت"، أن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة استعدت مسبقًا للامتحانات، مؤكدًا أن غرفة عمليات المديرية المكلفة بمتابعة سير عملية الامتحانات لم تتلق أي شكاوى من ورقة الأسئلة أو الإجابة.

وأشار إلى أن طلاب الصف الأول الإعدادي يؤدون اليوم امتحان مادتي اللغة العربية والحاسب الآلي، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادتي الجبر والتربية الدينية.