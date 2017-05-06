6 «إفيهات» تسببت في أزمة جماهيرية لأبطال «مسرح مصر»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أثارت بعض "الإفيهات" التى رددها بعض أبطال "مسرح مصر" جدلًا على مواقع "السوشيال ميديا" وأغضبت عددًا كبيرًا منهم متهمين قائد الفرقة المسرحية الفنان أشرف عبد الباقى بإهانة عدد من الرموز المعروفة، يرصد موقع "التحرير - لايف" أبرزها فى التقرير التالى..

1- اليوم خمر ونساء

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى مشهدًا من أحد العروض المسرحية لـ"تياترو مصر"، والذى قلد فيه أبطاله برفقة أشرف عبد الباقى شخصيات فيلم "فجر الإسلام"، وقلدوا خلاله ضحكات الكفار وظهر صوت قائلًا: "لقد أسلم العنتيل"، وردد أشرف جملة: "اليوم خمر ونساء وغدًا أقتل محمدًا"، مما أثار موجة من الغضب على مواقع "السوشيال ميديا" متهمينهم بالإساءة إلى الرسول وطالبوا بمقاطعة العروض تحت هاشتاج "قاطعوا مسرح مصر".

كما تقدم المحامى محمد مصطفى سليمان ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد أعضاء الفرقة، وطالب بإحالتهم للمحاكمة الجنائية بعد التأكد من صحة الشكوى والمقدمة، ولم يخرج أى من أبطال الفرقة للرد على تلك الاتهامات حتى الآن.

2- كمال أقزام

سخر الفنان مصطفى خاطر من زميله بأحد عروض "مسرح مصر" ووصفه بـ"القزم"، وقابل ذلك المشهد اعتراضًا من المؤلف عمرو سمير عاطف الذى كتب منشورًا على حسابه الشخصى بموقع "فيسبوك" يلقى فيه اللوم على خاطر، قائلاً: "غصب عني كنت معدي من قدام التليفزيون فشفت مسرح مصر جزء مدته مثلًا متتجاوزش 3 دقايق.. الممثل اللي اسمه مصطفى خاطر، بيقول لواحد أنت بتلعب كمال أجسام قاله أيوه، قاله ده أنت بتلعب كمال أقزام يا قزم، باعتبار إن يا قزم دي شتيمة فيه.. في مصر 70 ألفًا من قصار القامة، النهاردة مصطفى خاطر اعتبرهم عاهة وشتيمة.. ده أكيد طبعًا غير البلاوى اللي الواحد هيلاقيها لو كمل لا قدر الله فرجة، دي حاجة كده على الطاير في 3 دقايق، وعشان كده الفنان الجاهل خطير جدًا زي المتدين الجاهل بالظبط".

3- سخرية من الزمالك

لم يسلم نادي الزمالك من سخرية أبطال "مسرح مصر"، حيث قال أحدهم في مسرحية "طابور عرض" جملة: "صدق أو لا تصدق.. الزمالك بطل الدوري 2015"، الأمر الذي أشعل غضب نجلي المستشار ورئيس النادي مرتضى منصور، حيث هدد نجله الأول أحمد برفع دعوى قضائية ضدهم، وطالبهم نجله الثاني أمير بتقديم اعتذار رسمي لفريق ولاعبي الزمالك، قائلاً: "للأسف قبلت أن أكون محامي أشرف عبد الباقي ومعظم الممثلين في مسرح مصر (تياترو مصر سابقًا)، وذلك من منطلق أنهم شباب بسيط في بدايه مشوارهم الفني ويحتاجون الحماية والمساعدة".

وتابع: "سبق وأن حذرتهم أكثر من مرة وعلى رأسهم أشرف عبد الباقي أن الزمالك ليس مادة للسخرية، خاصه وأنني كنت من الأسباب الرئيسية لظهور المسرحية مجددًا بعد أن قمت بالدفاع عنهم في العديد من القضايا المرفوعة ضدهم لوقف عرض المسرحية وإيقافهم عن العمل، وبعد أن تكرر التجاوز من الكومبارسات فلا يشرفني الاستمرار في الدفاع عنهم وعن أشرف عبد الباقي، ولذلك فقررت مبدئيًّا إلغاء جميع التوكيلات الخاصة بالدفاع بأشرف عبد الباقي وجميع الممثلين بمسرح مصر، وفي حالة عدم تقديم اعتذار رسمي لجماهير نادي الزمالك خلال 48 ساعه، فسوف أقوم بإقامة دعوى قضائية لإيقاف عرض المسرحية.. وعليهم أن يدركوا جيدًا أن من قام بحمايتهم والوقوف بجانبهم يملك ويقدر أن يمنعهم من التمثيل للأبد".

وبالفعل تقدم أشرف عبد الباقى باعتذاره لمرتضى منصور ونجليه ومشجعي الزمالك، كما قال محمد أنور من خلال موقع فيسبوك: "أنا بحترم نادي الزمالك جدًا ومقصدش خالص إنى أغلط في كيان كبير زي نادي الزمالك".

شاهد أيضا

4- مصرع معزة

في مسرحية "حادث سعيد" أثارت جملة الفنان حمدي الميرغني الذي كان يظهر بشخصية "عامل بوفيه" بإحدى الجرائد، وهو يكتب مقالاً يقول: "مصرع معزة" وأخذ يتناول المهنة بسخرية بعد تعرضه لطريقة كتابة بعض المقالات الصحفية، مما اعتبره عدد من الصحفيين إهانة لمهنة الصحافة، وتقدم علاء ثابت عضو نقابة الصحفيين ببيان صحفي وجه من خلاله عدة انتقادات لأبطال "مسرح مصر" بخصوص أدائهم في المسرحية لما تضمنته من تجاوزات في حق الصحافة، على حد قوله.

5- سخرية من لاعبي الأهلي

قال الفنان علي ربيع بمشهد من مسرحية "فرصة تانية": "أنا قبل ما أتجوز لازم أحمي مراتي لحسن ألاقي قدامي كده حاجة زي وائل جمعة، أنا عاوز حاجة زي حسام غالي أو عبد الله السعيد"، مما اعتبره البعض إهانة للاعبي الأهلي، وانتظروا تقديم اعتذار رسمي مثلما فعلوا مع نادي الزمالك، لكن الأمر لم يُحسم بعد ولم يبد أي من ممثلي المسرح أي اعتذار لجمهور الأهلي حتى الآن.

6- عايز 2 جنيه أروح تونس

سخر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" من قرار "تعويم الجنيه" بمسرحية "قبل ما يحصل كده"، حيث قال: "عايز 2 جنيه عشان أوصل تونس عن طريق البحر"، واندهش حمدي الميرغني وسأله: "إزاي هتسافر تونس بـ2 جنيه"، ورد قائلاً: "مش أنتوا عومتوا الجنيه، هفرد الجنيه أنام عليه أوصل تونس"، مما عرضه للهجوم وعبروا عن استياءهم من فكرة التعرض للأوضاع السياسية نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد.