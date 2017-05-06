بتكلفة 80 مليون جنيه.. إنشاء وتوسعة 12 مدرسة في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن إنشاء وتوسعة 12 مدرسة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية، بتكلفة 80 مليون جنيه.

وقال مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، المهندس عادل فوزي النقيب، لـ"مصراوي": "إن الهيئة ستنتهي من هذه المدارس، خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتدخل الخدمة مباشرة العام الدراسي المقبل".

وأكد عادل، أن الهيئة أنهت الدراسات والجلسات الهندسية الأولية، لإقامة مدرسة للمتفوقين بمنطقة أرض "الرومي"، بمدينة الخارجة، على مساحة 10 آلاف متر مربع، وباعتمادات 30 مليون جنيه، تمهيدًا للبدء الفعلي في إقامتهما خلال أقرب وقت ممكن، وهي أول مدرسة نوعية تقام للمتفوقين على أرض الوادي الجديد، وستكون بها إعاشة متكاملة، وإقامة داخلية ومعامل متطورة، على أن تنتهي خلال مدة تنفيذ تصل إلى عام ونصف على الأكثر.