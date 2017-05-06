بالصور.. وزير الصناعة يفتتح معرض "صنع في بورسعيد"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، معرض "صنع فى بورسعيد"، بمول طرح البحر في حي الشرق.

وتفقد "قابيل" يرافقه المحافظ اللواء عادل الغضبان، أقسام المعرض المختلفة، التي تضمنت منتجات لمصانع الملابس الجاهزة والمنطقة الصناعية، وقسم صناعات "الهاند ميد".

من جانبه، قال محافظ بورسعيد إن الهدف الرئيسي من إقامة المعرض، الترويج للمول وإحداث حركة رواج تجاري بالمحافظة، خاصة وأن المعرض سيضم منتجات مصانع المنطقة الصناعية، معلنا انتهاء تطوير للمنطقة المحيطة بالمول، وإقامة بانوراما بشكل جمالي وأماكن انتظار للسيارات.

وأشار المحافظ إلى إشراك الشباب والمرأة المعيلة في عرض منتجاتهم، وكذلك الصناعات اليدوية، حيث تُعرض جميع المنتجات داخل محلات المول تحت اسم "صنع في مصر".