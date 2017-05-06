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بالصور.. "زراعة المنيا" تنظم حفلاً لختام الأنشطة الطلابية

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مصراوي Masrawy

زراعة المنيا تنظم حفلاً لختام الأنشطة الطلابية (1)زراعة المنيا تنظم حفلاً لختام الأنشطة الطلابية (1)

زراعة المنيا تنظم حفلاً لختام الأنشطة الطلابية (2)زراعة المنيا تنظم حفلاً لختام الأنشطة الطلابية (2)

زراعة المنيا تنظم حفلاً لختام الأنشطة الطلابية (3)زراعة المنيا تنظم حفلاً لختام الأنشطة الطلابية (3)

زراعة المنيا تنظم حفلاً لختام الأنشطة الطلابية (4)زراعة المنيا تنظم حفلاً لختام الأنشطة الطلابية (4)

زراعة المنيا تنظم حفلاً لختام الأنشطة الطلابية (5)زراعة المنيا تنظم حفلاً لختام الأنشطة الطلابية (5)

زراعة المنيا تنظم حفلاً لختام الأنشطة الطلابية (6)زراعة المنيا تنظم حفلاً لختام الأنشطة الطلابية (6)

زراعة المنيا تنظم حفلاً لختام الأنشطة الطلابية (7)زراعة المنيا تنظم حفلاً لختام الأنشطة الطلابية (7)

زراعة المنيا تنظم حفلاً لختام الأنشطة الطلابية (8)زراعة المنيا تنظم حفلاً لختام الأنشطة الطلابية (8)

زراعة المنيا تنظم حفلاً لختام الأنشطة الطلابية (9)زراعة المنيا تنظم حفلاً لختام الأنشطة الطلابية (9)

المنيا ــ ريمون الراوي:
نظمت إدارة رعاية الطلاب بكلية الزراعة جامعة المنيا، مهرجان ختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2016/2017، تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة.

وتخلل حفل ختام الأنشطة الطلابية مواهب فنية في الغناء والتقليد والإنشاد الديني، ومسابقات رياضية ترفيهية وعرض لجوالة الكلية، وتكريم الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الكلية والجامعة وتوزيع شهادات التقدير وجوائز مالية لهم.

وأكد الدكتور سيد حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن كلية الزراعة حصلت على مراكز متقدمة بالأنشطة والمسابقات الطلابية هذا العام.

وأضاف أن الكلية عملت على زيادة التواصل بين طلاب الكلية وإدارة رعاية الطلاب بالكلية، وفتحت أبوابها لجميع الموهوبين في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية، وتدعيم الطلاب المتميزين عن طريق توفير الإمكانيات اللازمة لتبني وتطوير موهبتهم في كافة الأنشطة.

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