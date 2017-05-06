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النقض: تأييد السجن لـ 96 تايوانيًا وصينيًا لإدانتهم بتمرير المكالمات الدولية

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النقض: تأييد السجن لـ 96 تايوانيًا وصينيًا لإدانتهم بتمرير المكالمات الدولية النقض: تأييد السجن لـ 96 تايوانيًا وصينيًا لإدانتهم بتمرير المكالمات الدولية

مصراوي Masrawy

تأييد السجن لـ 96 تايوانيًا وصينيًا

كتب- طارق سمير:
قضت محكمة جنح النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقدَّم من 96 تايوانيًّا وصينيًّا، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، بالسجن ما بين سنتين، إلى 5 سنوات في إدانتهم بتمرير مكالمات دولية.

كانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قد عاقبت 96 تايوانيًّا وصينيا، بالحبس ضد متهمين اثنين تايوانيي الجنسية لمدة خمس سنوات مع الشغل، وغرامة خمسمائة ألف جنيه لكل منهما، والحبس لـ94 متهمًا تايوانيا وصينيا الجنسية لمدة سنتين مع الشغل، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لإدانتهم بتمرير المكالمات.

كما قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بسداد مبلغ 19 مليونًا و500 ألف جنيه كتعويض، فيما قبلت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة من الشركة المصرية للاتصالات، وألزمت المتهمين بسداد مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

بدأت وقائع القضية، حينما رصدت أجهزة الأمن قيام 96 شخصًا آسيويًّا تخصصوا في وضع أجهزة مخصصة لتمرير المكالمات الدولية دون ترخيص أو موافقة جهات الأمن والجهات المختصة.

وكشفت التحريات أن المتهمين يستخدمون الفيلات لمزاولة نشاطهم الإجرامي والمخالف للقانون عبر تمرير المكالمات الدولية، ويحصِّلون مقابل تلك المكالمات بطرقهم من خلال مواقع الإنترنت، بما يضر الاقتصاد القومي، والتسبب في خسائر مادية فادحة لشركات الاتصالات المصرية.

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مصراوي Masrawy

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