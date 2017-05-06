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الإعلامية آيات عرابي تهين أنور السادات وحرب أكتوبر وتحرض ضد الجيش المصري

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الإعلامية آيات عرابي تهين أنور السادات وحرب أكتوبر وتحرض ضد الجيش المصري الإعلامية آيات عرابي تهين أنور السادات وحرب أكتوبر وتحرض ضد الجيش المصري

حرضت الإعلامية المصرية الهاربة إلي تركيا ” آيات عرابي ” ضد الجيش المصري في واقعة لم تكن الأولي ولن تكون الأخيرة، حيث دعت بتفكيك الجيش المصري وبعض الجيوش العرابية التي تراها تنزع النخوة من الناس، علي حد قولها.

حيث نشرت آيات عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا جديدا تطالب تقول به ” إعلام الانقلاب يكتب أنني أحرض ضد الجيش المصرائيلى.. وأنا لا أحرض.. أنا أدعو لتفكيك ذلك الجيش إلي قطع صغيرة لاترى بالعين المجردة، وغلي دفن هذه المرحلة المظلمة من تاريخ إلي الأبد، وتلك العصابات لم تنتصر لحظة، أكمل القراءة من البوست:

والجدير بالذكر أن الإعلامية آيات عرابي المحسوبة علي جماعة الأخوان والموجودة في تركيا قد رفضت دعوة إسقاط جنسيتها المصرية مؤخرا.

 

 

المصدر : مصرفايف

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