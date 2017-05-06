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«خيسوس» يقود هجوم السيتي أمام كريستال بالاس

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«خيسوس» يقود هجوم السيتي أمام كريستال بالاس «خيسوس» يقود هجوم السيتي أمام كريستال بالاس

التحرير

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أعلن الإسباني بيب جواريدولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن التشكيلة الرسمية لفريقه في مواجهة كريستال بالاس، المقرر انطلاقها في تمام الثالثة والنصف عصر السبت، بستاد الاتحاد، بقيادة الحكم مايكل أوليفير، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاءت التشكيلة كالآتي:-

حراسة المرمى:- كابيرو.

خط الدفاع:- فرناندينهو  - كومباني - نيكولاس أوتاميندي - كليشي.

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خط الوسط:-  يايا توريه - ستيرلينج - دي بروين - سيلفا - ساني.

خط الهجوم:- جابريل خيسوس.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن لفيربول الثالث، ونقطة عن مانشستر يونايتد الخامس. ويأتي كريستال بالاس بقيادة مديره الفني سام ألارديس، في المركز السادس عشر برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن هال سيتي السابع عشر، و6 نقاط عن سوانزي سيتي.

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