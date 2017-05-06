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كومباني: هناك من يستمتع بفشل جوارديولا

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كومباني: هناك من يستمتع بفشل جوارديولا كومباني: هناك من يستمتع بفشل جوارديولا

التحرير

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أشار مدافع وقائد مانشستر سيتي كومباني، إلى تواجد شريحة كبيرة من الجماهير تستمتع بشفل جوارديولا، معربا عن دعمه الكبير للمدرب الإسباني لتحقيق النجاحات من جديد مع الفريق الإنجليزي، كما فعل مع بايرن ميونيخ وبرشلونة، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس".

وأوضح كومباني أن خطط وتدريبات جوارديولا فريدة من نوعها، ولم ير مثلها من قبل، وهي السبب وراء رغبة الكثير من الجماهير في إخفاق المدرب الإسباني، مشيرا إلى أنه من الطبيعي عندما يحقق شخصا ما العديد من النجاحات أن يتعرض لموسم سيء وحينها تركز الجماهير معه.

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وأضاف المدافع البلجيكي، أنه عاصر العديد من المدربين المميزين للغاية طوال مسيرته، ولكن جوارديولا فريد من نوعه، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بهذا الموسم فحسب، فعندما يحصل المدرب الإسباني على وقت كافي وتسير الأمور معه بشكل جيد سيحقق العديد من الأرقام والبطولات المذهلة بدون شك.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي وبفارق 15 نقطة عن المتصدر تشيلسي قبل 4 جولات من النهاية.

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التحرير

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