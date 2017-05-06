إبرا يتفوق على روني ومورينيو وجوارديولا

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دخل اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، قائمة أغنى 10 شخصيات رياضية في بريطانيا، وذلك على الرغم من الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرا، إلى جانب خوضه الموسم الأول وربما الأخير في بريطانيا، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ميرور".

واحتل إبرا، المركز الثاني في القائمة خلف سائق الفورمولا 1 لويس هاميلتون بطل العالم ثلاث مرات، والذي قدرت ثروته بحوالي 131 مليون جنيه إسترليني، وشهدت ثروته زيادة قدرها 25 مليون جنيه إسترليني في أخر 12 شهرا، لتجعله الرياضي الأغنى في بريطانيا وذلك في سعيه للتتويج باللقب العالمي الرابع في مسيرته هذا العام.

وبدوره تواجد النجم السويدي في المركز الثاني في القائمة كأغني لاعب كرة بريطاني متفوقا على زميله في مانشستر يونايتد واين روني.

وتقدر ثروة إبرا قرابة 110 ملايين إستراليني، بعدما لعب أكثر من 10 سنوات في كبرى الأندية الأوروبية من باريس سان جيرمان وميلان وإنتر وبرشلونة ويوفنتوس إلى جانب تعاقده مع شركة نايكي للملابس الرياضية.

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واحتل روني المركز الثالث في القائمة بثروة قدرها 93 مليون إسترليني، حيث ارتفعت ثروته من العام الماضي بنحو 11 مليون إسترليني، ومن ثم تواجد سائق الفورمولا 1 جنسن باتون في المركز الرابع بثروة قدرها 86 مليون إسترليني بزيادة عن العام الماضي بنحو 9 ملايين إسترليني.

ونواجد لاعب الجولف روري ماكلروي في المركز الخامس بثروة قدرها 82 مليون إسترليني، وفي المركز السادس تواجد المصنف الأول عالميا في لعبة التنس أندي موراي بثروة قدرها 77 مليون إسترليني.

وفي المركز السابع تواجد مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو بثروة قدرها 61 مليون إسترليني وبزيادة 11 مليون إسترليني.

وتواجد النجم الويلزي جاريث بيل في المركز الثامن بالقائمة بثروة قدرها 54 مليون جنيه إسترليني وبزيادة 20 مليون إسترليني عن العام الماضي وأخيرا تواجد لاعب كرة السلة البريطاني ليول دينج والمدرب الإسباني بيب جوارديولا في المركز التاسع مناصفة بثروة قدرها 50 مليون جنيه إسترليني.