محرز يقترب من مغادرة ليستر سيتي بحثا عن دوري أبطال أوروبا

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أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى رغبة الدولي الجزائري رياض محرز في ترك صفوف ليستر سيتي الصيف المقبل، والانتقال إلى نادٍ آخر يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وجدد صاحب الـ26 عاما تعاقده مع ليستر سيتي لأربعة أعوام إضافية الصيف الماضي، وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وقيادته لـ"الثعالب" للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي.

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ومرَّ محرز بموسم ضعيف للغاية الموسم الحالي، وذلك بعد توتر علاقته بالمدرب الإيطالي كلاوديو رانيري قبل رحيله عن صفوف الفريق، ومن بعده المدرب الحالي كريج شاكسبير بعد استبداله في فوز ليستر سيتي الأسبوع الماضي على وست بروميتش بهدف نظيف.

ورغم عدم مشاركة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلا أن النادي الفرنسي يرغب في ضم النجم الجزائري، صاحب الـ11 هدفا مع ليستر سيتي ومنتخب بلاده.