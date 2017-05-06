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وزير الصناعة: لم ننشئ محور تنمية قناة السويس للأجانب فقط

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وزير الصناعة: لم ننشئ محور تنمية قناة السويس للأجانب فقط وزير الصناعة: لم ننشئ محور تنمية قناة السويس للأجانب فقط

التحرير

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قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، إن محور تنمية قناة السويس لم يتم إنشاؤه للأجانب فقط، ومن حق أي مستثمر مصري أن يستثمر فى محور التنمية.

وأشار قابيل، خلال اللقاء الذي جمعه باللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بديوان عام المحافظة، على هامش زيارته للمدينة، إلى أنه تم طرح 11 مليون متر للاستثمار العام الماضي، في المقابل تم طرح 15 مليون متر بالعام الحالي، مؤكدًا أن هذا رقم غير مسيبوق، موضحًا أنه تم طرح نصف مليون متر في الإسكندرية الأسبوع الماضي، وهذا الشهر سيتم طرح المزيد في العاشر من رمضان، وتم ضخ معدات صناعية فى الصعيد، بجانب 200 مصنع في كل محافظة.

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وأكد وزير الصناعة أنه تم طرح 82 قطعة أرض صناعية في بورسعيد بخلاف الـ118 مصنعا، وسيتم البحث مع وزارة الاسكان لطرح فرص أخرى بتكلفة أقل من أجل التنمية.

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التحرير

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