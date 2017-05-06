«تاون جاس» تطلق خدمة توصيل الغاز «إلكترونيًا»

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أطلقت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن «تاون جاس» العاملة فى تركيب وتوصيل الغاز للمنازل، خدمة الإنترنت، أمام المواطنين لأول مرة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمامهم للتقديم إلكترونيًا للتعاقد على توصيل الغاز مباشرة.

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وطبقت الشركة الخدمة فى ٣ محافظات فقط وهى: القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، لحين تعميمها على باقى المناطق والمحافظات، التى تدخل فى نطاق الشركة.

ووتضمن خطوات التسجيل الإلكتروني الآتى:- اسم العميل، رقم الموبايل، المنطقة، العقار: فيلا، شقة، محل تجارى، نوع العقار المراد توصيل إليه الغاز، البريد الإلكترونى، إثبات شخصية وتتضمن رقم قومى، رخصة قيادة، جواز سفر، بطاقة عسكرية مع إرفاق كل ذلك بخانة المرفقات.