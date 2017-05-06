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برلماني يطالب بتفعيل المادة 20 من الدستور لنقص الخبرات

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برلماني يطالب بتفعيل المادة 20 من الدستور لنقص الخبرات برلماني يطالب بتفعيل المادة 20 من الدستور لنقص الخبرات

التحرير

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طالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة تفعيل نص المادة 20 من الدستور على أرض الواقع العملى، وفقاً لاحتياجات سوق العمل المطلوبة وإعداد الكوادر الشبابية والخبرة العملية والعلمية من خلال تطوير التعليم الفنى.

وأضاف والى في بيان صحفي "نعانى من نقص العمالة المدربة والخبرة الفنية والتي تُعد العائق الرئيسي أمام الشركات لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة، خاصة وأن العمالة هي العنصر الرئيسي في مختلف الصناعات".

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وأشار إلى أن التعليم الفنى والتدريب هما الطريق لاكتساب الخبرات العلمية اللازمة للحياة العملية وسوق العمل ومد الدولة بخريجين متخصصين اكتسبوا المهارات والخبرة التى يتطلبها سوق العمل والتى تمكنهم من المنافسة.

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التحرير

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