قابيل: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لـ«التراخيص الصناعية» قريبا

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قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه بمجرد نشر القانون بالوقائع الرسمية سيصبح القانون ساري العمل ويبدأ العمل به فورًا .

واضاف قابيل أن القانون سيحدث ثورة كبيرة في حركة الاستثمار الصناعي حيث سيسمح لـ 80% من الصناعات الحصول على التراخيص الصناعية بمجرد الإخطار وبالنسبة للصناعات الأخرى والتي تمثل صناعات خطرة ونسبتها 20 % من إجمالي الصناعات ستحصل على التراخيص فى مدة لا تتجاوز 30 يوما.

تصريحات الوزير جاءت خلال زيارته لمحافظة بورسعيد والتي استهلها بلقاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعدد من المستثمرين بالمحافظة، وشارك فى اللقاء النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب والنائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب محمد يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب .

وقال قابيل إن محافظة بورسعيد تمتلك إمكانات وطاقات هائلة لتكون مركزا صناعيا ومحورا لوجيستيا لوصول ونفاذ المنتجات إلى مختلف الأسواق الخارجية خاصة في ظل الموقع الجغرافى المتميز للمحافظة في إطار محور قناة السويس.

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وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة للمستثمرين في كافة المحافظات لتنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية، لافتا إلى أنه جار استكمال الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر والتي ستشمل كافة محافظات الجمهورية حيث تم انتهاء مرحلتها الأولى والتي شملت 7 محافظات بالصعيد، ومن المخطط الانتهاء من الخريطة بالكامل خلال أغسطس المقبل.

وأكد قابيل حرص الوزارة على تشجيع المستوردين والتجار إلى التحول إلى التصنيع للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الوزارة لإحلال المنتحات المحلية محل المستوردة لخفض العجز في الميزان التجاري.

ومن جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد تطورا ملحوظا في محور التنمية الصناعية، حيث تعد المحافظة أحد أهم المحافظات الرائدة والتي تمتلك إمكانات صناعية كبيرة .