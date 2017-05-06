محافظ القاهرة يقرر وقف هدم فيلات المعادي

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المحافظ يفتح ملف المراكب العائمة ويقرر وضع ضوابط قانونية للتراخيص المؤقتة

التقى المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بوفد من حملة "يانقاطعهم يانزيلهم" والتي تحارب المطاعم والكافيهات غير المرخصة وتضم سكان المعادي والزمالك ومصر الجديدة، كما حضر اللقاء عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

ومن جانبه، قال وليد أبو علي مؤسس الحملة لـ"التحرير" إنه تم فتح ملف المخالفات بالأحياء الثلاثة، وحظيت مخالفات الكافيهات بنصيب الأسد من النقاش، مضيفا أن الحملة عرضت على المحافظ تقريرا يقارن بين أداء الأحياء الثلاثة ويوضح أن حي مصر الجديدة يتصدر التقييم وذلك بالتعامل مع 49 كافيها مخالفا وبنسبة إغلاق تقارب الـ 60%، وجاء حي المعادي في المؤخرة بالتعامل فقط مع حوالي 15 كافيها 90% منها في شارع واحد وهو شارع الخمسين، حيث عاد أصحاب الكافيهات لممارسة نشاطهم فور انتهاء الحملات منذ أكثر من شهرين، وكانت نسبة الغلق 0% كما تم افتتاح كافيهات جديدة.

وأشار أبو علي إلى أن محافظ القاهرة أكد خلال اللقاء أن ملف الكافيهات وما يمثله من أهمية بالغة يتم دراسته الآن بمجلس الوزراء من كافة جوانبه القانونية والمجتمعية والاقتصادية والأمنية بهدف الوصول إلى حلول جذرية وآليات عمل قابلة للتطبيق، لافتا إلى أنه يتم وضع ضوابط قانونية أيضا للتراخيص المؤقتة حتى لا تؤدي إلى الفوضى.

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وأضاف أن المحافظ أكد أنه سيقوم بتعيين رئيس حي لمنطقة غرب القاهرة، لافتا إلى أن أهالي الزمالك طالبوا بتقديم ملف كامل عن المراكب العائمة لدراسته جيدا والتنسيق مع وزارة الري ولجنة حماية نهر النيل، مؤكدا ضرورة مشاركة المجتمع المدني في مساندة الأجهزة التنفيذية.

وتطرق اللقاء أيضا إلى ظاهرة هدم الفيلات وبعد مناقشته، أجرى المحافظ اتصالا تليفونيا برئيس حي المعادي وطالبه بالوقف الفوري لأعمال الهدم ومصادرة كافة المعدات وأعلن تشكيل لجنة قانونية وفنية لفحص أوراق الملكية والتراخيص الصادرة، حسب أبو علي.

ومن جانبه قال هاني القللي عضو الحملة بمنطقة الزمالك إن منصب رئيس حي غرب الزمالك خالٍ منذ أكثر من ستة أشهر مما أدى إلى انحدار كبير في خدمات الزمالك والتي تعاني من المطاعم العائمة التي تنتهك حرمة النيل وتتسبب في كل أنواع التلوث البصري والسمعي والبيئي بالإضافة إلى التكدس المروري.