أبو تريكة في ذكرى رحيل المايسترو: «رجل كالسيف»

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حرص محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على إحياء الذكرى الـ15 لرحيل المايسترو صالح سليم، إحدى أساطير القلعة الحمراء على مر التاريخ.

وكتب أبو تريكة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في ذكرى وفاة الكابتن صالح سليم أحد أسرار قوة النادي الأهلي قرأت وسمعت عنه الكثير، ولكن تبقى كلمة أبي رحمة الله عليه لي عنه: (رجل كالسيف)".

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من جانبه كتب زكريا ناصف، أيضًا " اليوم ذكرى وفاة المايسترو.. موروثات Ahlyology .. سطورها لها بداية وليست لها نهاية .. ويصعب على الباحثين فك رموزها .. لأنها مملوكة لمن تربى على أسرارها".