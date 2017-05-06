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تيلرسون ولافروف بحثا هاتفيا الوضع في سوريا

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تيلرسون ولافروف بحثا هاتفيا الوضع في سوريا تيلرسون ولافروف بحثا هاتفيا الوضع في سوريا

مصراوي Masrawy

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف (الى يمين) ووزير ال

(أ ف ب)

بحث وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، هاتفيا الجمعة، الوضع في سوريا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

وجاءت محادثتهما غداة توقيع روسيا وإيران وتركيا اتفاقا في شأن إقامة أربعة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا، خلال محادثات في آستانا عاصمة كازاخستان، والتي لم تشارك فيها الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان إن "وزير الخارجية تحادث هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي لافروف اليوم حيال الجهود الرامية إلى تخفيف التصعيد في النزاع القائم في سوريا".

وأضافت أن "الوزير يتطلع إلى عقد مزيد من اللقاءات مع وزير الخارجية (الروسي) لبحث دور الولايات المتحدة وروسيا فى تخفيف التصعيد في النزاع ودعم المحادثات في جنيف لدفع الحل السياسى قدما".

وكانت واشنطن رحبت بحذر بالاتفاق الروسي التركي الايراني.

وفيما عبرت الخارجية الأمريكية، التي اكتفت بدور مراقب في مفاوضات آستانا بمبادرة موسكو وطهران وأنقرة، عن أمل واشنطن في أن يساهم الاتفاق في وقف العنف، شددت على القلق إزاء الدور الإيراني في المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق.

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مصراوي Masrawy

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