بالصور.. لهذا السبب سخرت مواقع التواصل من ابنة الأمير ويليام

كتبت- هاجر حاتم:

نشر الأمير ويليام دوق كامبريدج ودوقة بريطانيا كات ميدلتون صورة لابنتهما "تشارلوت" بمناسبة عيد ميلادها الثاني.

وظهرت الأميرة الصغيرة وهي في الحقل، ترتدي "بلوزة" صفراء من الصوف، وأثارت الصورة ضجة مواقع التواصل، حيث علَق البعض قائلًا "مثل شقيقها جورج هذه الفتاة جامدة"، وعلق آخر "هل ثمة من يظن مثلي أن الأميرة شارلوت ماكرة؟"، وفقًا لما ذكره موقع arabic.sputniknews.

بينما مدح آخرون الطفلة، معلقيين "إنها رائعة هي مجرد طفلة جنّبوها إساءتكم".