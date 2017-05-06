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بالفيديو- رقصة ميلانيا ترامب تحصد مليوني مشاهدة في 5 ساعات

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بالفيديو- رقصة ميلانيا ترامب تحصد مليوني مشاهدة في 5 ساعات بالفيديو- رقصة ميلانيا ترامب تحصد مليوني مشاهدة في 5 ساعات

مصراوي Masrawy

ميلانيا وزوجها

كتب - علي أحمد:

نشرت "إيفانكا" ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" مقطع وهي تقرص رفقة طفليها.

وذكر موقع "سبوتنيك" الروسي حصد الفيديو على أكثر من مليوني مشاهدة بعد نشره على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" بـ 5 ساعات فقط.

وظهرت إيفانكا ترامب (35 عاما)، مع طفليها، حيث بدأت بالرقص مع طفلها على وقع الموسيقى.

وعلقت إيفانكا على الفيديو، قائلة "اللحظات الصغيرة تهم، خاصةً بالنسبة للأمهات العاملات، خلال حفلة رقص مع أبنائي بعد العمل".

يذكر أن الفيديو نال - حتى كتابة هذه السطور - أكثر من مليوني مشاهدة وأكثر من 7 آلاف تعليق ونحو 150 ألف إعجاب، وأكثر من 5 آلاف مشاركة.

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مصراوي Masrawy

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