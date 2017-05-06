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"الأحوال المدنية" توفد مأمورية لاستخراج بطاقة الرقم القومي لشقيقين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجيزة

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"الأحوال المدنية" توفد مأمورية لاستخراج بطاقة الرقم القومي لشقيقين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجيزة "الأحوال المدنية" توفد مأمورية لاستخراج بطاقة الرقم القومي لشقيقين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجيزة

مصراوي Masrawy

وزارة الداخلية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

قام قطاع مصلحة الأحوال المدنية، بتلبية التماس أحد المواطنين بمحافظة الجيزة، بتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بشقيقيه بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة الجيزة، نظرًا لكونهما من ذوي الاحتياجات الخاصة ولعدم قدرتهما على الحركة، حيث قام القطاع بإيفاد مأمورية خارجية لهما وتسهيل اجراءات استخراج البطاقة وتسليمها لهما.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم السبت، إن المواطنين قدما الشكر لوزارة الداخلية، على الجهود المبذولة، للتيسير عليهما في تجديد بطاقة الرقم القومي لهما، وتؤكد الوزارة استمرار اتخاذ الاجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

وأضاف البيان، أن ذلك جاء في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة، في أحد محاورها إلى تطوير الأداء الأمني والخدمات الجماهيرية التي تقدمها الوزارة للمواطنين وخاصةً ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

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