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30 سبتمبر ..الحكم على "مرسي" و24 آخرين في قضية "إهانة القضاء"

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30 سبتمبر ..الحكم على "مرسي" و24 آخرين في قضية "إهانة القضاء" 30 سبتمبر ..الحكم على "مرسي" و24 آخرين في قضية "إهانة القضاء"

مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة محمد مرسي

كتب- أحمد أبو النجا:
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم السبت، تأجيل محاكمة محمد مرسي، و24 آخرين في قضية "إهانة القضاء"، لجلسة 30 سبتمبر، للحكم مع استمرار حبس المتهمين.
وتعرض عصام سلطان، المتهم بقضية "إهانة القضاء"، لحالة إغماء داخل القفص، بجلسة اليوم، والتف حوله باقي المتهمين بالقفص، وتدخل رجال أمن ومسعفون لإسعافه.
وطلب الرئيس الأسبق محمد مرسي، المتهم بقضية "إهانة القضاء"، للمحكمة الحديث؛ حيث قال إنه لم يتلقى بأي من هيئة دفاعه منذ 4 سنوات، وأنه لا يعرف شيئاً عن أدلة الثبوت أو الاتهامات بالقضية، وشدد على طلبه في التواصل مع دفاعه قبل إبداء المرافعة بجلسة اليوم، وتابع كذلك بأنه لمم يلتقي بأهل من تلك المدة، وأن هناك أشياءً يود مناقشتها مع محاميه تمس حياته، - على حد زعمه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق، وأسامة محمد على، وبسكرتارية ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة.

كانت هيئة التحقيق قد أسندت إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

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