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سرقة أوراق أسئلة 9 امتحانات من كنترول مدرسة ثانوي بالشرقية

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سرقة أوراق أسئلة 9 امتحانات من كنترول مدرسة ثانوي بالشرقية سرقة أوراق أسئلة 9 امتحانات من كنترول مدرسة ثانوي بالشرقية

مصراوي Masrawy

امتحانات من كنترول

الشرقية – فاطمة الديب:

اكتشف مسؤولو كنترول المدرسة الثانوية بنات بمدينة أولاد صقر في الشرقية، اليوم السبت، سرقة أوراق أسئلة خاصة بـ 9 مواد للصف الأول الثانوي بالمدرسة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، بلاغًا بسرقة بعض أوراق الأسئلة الخاصة بامتحان الصف الأول الثانوي بالمدرسة الثانوية بنات بمدينة أولاد صقر.

وتبين من التحريات الأولية، سرقة أوراق أسئلة خاصة بـ 9 مواد "ورقة من كل مادة"، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

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