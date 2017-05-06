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البنك الأهلي و"مصر الخير" يتوليان تطوير 5 قرى بالوادي الجديد

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البنك الأهلي و"مصر الخير" يتوليان تطوير 5 قرى بالوادي الجديد البنك الأهلي و"مصر الخير" يتوليان تطوير 5 قرى بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:
عاينت لجنة مشتركة بين البنك الأهلي المصري، ومؤسسة " الخير"، اليوم السبت، 5 قرى بمحافظة الوادي الجديد، لتطويرها بشكل متكامل.

من جانبها، قالت مدير عام التخطيط العمراني ومتابعة المشروعات بالمحافظة، المهندسة مني محمد علي، لـ"مصراوي": "إن المشروع يتضمن تطوير 15 قرية على مستوى قرى المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة، على مراحل، بدأت اليوم المرحلة الأولى، بتطوير 5 قري وهي "الشركة 55 بمركز الخارجة، عزب القصر بمركز الداخلة، عمر بن الخطاب بمركز الفرافرة، عين عيش بمركز بلاط، القرية الثانية بالمرحلة الأولي بدرب الأربعين بمركز باريس".

وأكدت مدير عام التخطيط العمراني، أن التطوير يتضمن إقامة محطات مياه الشرب، وتوصيل الصرف الصحي والإسكان، ورصف طرق داخلية، وإقامة مشروعات متناهية الصغر لتوفير فرص عمل لأبناء لقرية، بالتعاون مع جمعيات تنمية المجتمع المحلي بكل قرية.

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