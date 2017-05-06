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ضبط شركة سياحة تستولي على أموال مواطنين بالقليوبية

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ضبط شركة سياحة تستولي على أموال مواطنين بالقليوبية ضبط شركة سياحة تستولي على أموال مواطنين بالقليوبية

مصراوي Masrawy

مديرية أمن القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت، مديرية أمن القليوبية، شركة سياحة، تنصب على المواطنين، وتجمع الأموال منهم عن طريق إيهامهم بقدرتها على إلحاق العمالة بالدول العربية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد محمد عبد الهادي، رئيس فرع البحث الجنائي، بورود بلاغ لقسم أول شبرا الخيمة، من كل من "ر.ع"، 36 عامًا عامل، و"م.ع"، 33 عامًا، عامل، و"ع.م"، 31 عامًا، محاسب، بتضررهم من كل من "ي.م"، 25 عامًا، محاسب ومندوب سفريات، و"أ.ع"، و"أ.م" مدير فرع شركة للسياحة، لنصبهم عليهم وإيهامهم بقدرتهم على إلحاقهم بالعمل بسلطنة عمان، والاستيلاء على مبلغ 22 ألف جنيه من كل منهم ومن آخرين بالقرى المجاورة لمحل إقامتهم، حيث تبين لهم أن نشاط الشركة يقتصر على السياحة الدينية وليس إلحاق العمالة بالخارج.

وتمكن، النقيب محمد أبو سريع معاون مباحث القسم، من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف باستلام المبالغ المالية من المبلغين، وتسليمها للمتهمين الثاني والثالث نظير الحصول على عمولة قدرها 7 آلاف جنيه عن كل شخص، ونفى علمه بنشاط الشركة تحديدًا.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8489 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2017م.

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