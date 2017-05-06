ضبط 3 عاطلين استولوا على سيارة نقل بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت، مديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، 3 عاطلين، استولوا، بالسطو المسلح، على سيارة نقل ملابس أطفال بالطريق الزراعي، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى، اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، إخطارًا، بورود بلاغ من: "ه.ص"، 55 عامًا، سائق بشركة، أنه حال توقفه بالسيارة قيادته، نقل محمله ببضائع "ملابس أطفال"، على جانب الطريق الزراعي، فوجئ بـ3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية هددوه بأسلحة بيضاء، واستولوا على السيارة بحمولتها كرهًا عنه وفروا هاربين.

بإجراء التحريات، أمكن ضبط المتهين وهم: "ع.إ"، 23 عامًا، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض، المطواة المستخدمة في الواقعة، و"م.أ"، 25 عامًا، عاطل، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، و"ل.أ".

بإجراء التحقيق مع المتهمين، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب حوادث سرقات السيارات، كرهًا عن قائديها تحت تهديد السلاح الناري والأبيض، ومساومة مالكيها لإعادتها لهم مقابل مبالغ مالية.

تحرر المحضر رقم 3536 جنح قسم قليوب لسنة 2017م، وتولت النيابة التحقيق.