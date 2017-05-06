نفوق 400 طائر ارتطمت بناطحة سحاب ظناً منها أنها "الشمس"

كتبت- هاجر حاتم:

أوضح مسؤولون أن نحو 400 من الطيور المهاجرة ذات الريش البراق نفقت عندما ارتطمت ببرج إداري في تكساس أثناء طيرانها خلال عاصفة.

وذكر "جوش هندرسون" المشرف على خدمات الحيوان في شرطة "جالفستون" أن العاملين بالمكاتب وصلوا إلى أعلى ناطحة سحاب ووجدوا الطيور التي يتسم ريشها باللون الأزرق والأخضر والأصفر وبألوان أخرى نافقة على الأرض، وفقًا لما ذكره موقع arabic.sputniknews.

هذه الطيور هي قادمة من أمريكا الوسطى والجنوبية ووصلت إلى مدينة جالفستون الساحلية، وكانت مجهدة من الطيران فوق خليج المكسيك، وتهاجر الطيور إلى عدة مناطق عبر أمريكا الشمالية خلال الشهور الأكثر دفئا من العام.

وقال "ريتشارد جيبونز" مدير إدارة الحفاظ على البيئة إن المدينة كانت تشهد عاصفة وهو ما أجبر الطيور على الطيران على ارتفاع منخفض وإنها ربما أخطأت في الظلام رؤية أضواء ناطحة السحاب على أنها الشمس أو القمر.

وأضاف جيبونز "إنه بالفعل حادث غير معتاد"، وتم نقل ثلاثة طيور ناجية إلى مركز للحياة البرية.