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هل "نتف" الشعر الأبيض يؤدي إلى انتشاره؟

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هل "نتف" الشعر الأبيض يؤدي إلى انتشاره؟ هل "نتف" الشعر الأبيض يؤدي إلى انتشاره؟

مصراوي Masrawy

هل "نتف" الشعر الأبيض يؤدي إلى انتشاره؟

كتبت- هاجر حاتم:

عندما يلمح الشخص إحدى خصلات الشعر البيضاء، يكون الأمر مخيفًا ومزعجًا للكثيرين، خاصًة الفيتات، وذلك لأنه يدل على الشيب والكبر في العمر.

لهذا قد يحاول البعض "نتف" هذه الخصلات البيضاء، للتخلص منها، بينما يخاف آخرون من هذه الحركة بسبب الاعتقاد السائد بأن نتف الشعر الأبيض، يساعد على انتشاره، ولكن هذا الأمر غير صحيح، وليس له علاقة بتزايد نمو خصلات الشعر الأبيض، وفقًا لما ذكره موقع dailymedicalinfo.

أما عن العوامل التي تتسبب في ظهور الشعر الأبيض هي العامل الوراثي، والبهاق، وجود بعض المشاكل في الغدة الدرقية، وفقر الدم، بالإضافة إلى الإجهاد المستمر قد يؤدي لظهور الشعر الأبيض، وكبر السن.

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مصراوي Masrawy

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