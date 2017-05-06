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الكهرباء: 7950 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

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الكهرباء: 7950 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم الكهرباء: 7950 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

مصراوي Masrawy

مرصد الكهرباء

كتبت - هاجر حسني:
توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم السبت قدرها 7950 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الجمعة تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية أن يتغير الحمل الأقصى اليوم إلى 25000 ميجاوات، مقابل نفس الحمل أمس الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 17300 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم السبت باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى الثانية عشرة و30 دقيقة بعد الظهر، وكان قد ظهر أمس الجمعة باللون الأخضر طوال اليوم.​

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