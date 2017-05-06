"الآثار" تفتتح فعاليات المؤتمر الدولي لـ"توت عنخ آمون"

كتبت - نسمة فرج:

أقيمت فعاليات المؤتمر الدولي للملك توت عنخ آمون، اليوم السبت، والذي ينظمه المتحف المصري الكبير منذ عام ٢٠١٥؛ لبحث ومناقشة سبل ترميم وحفظ ونقل آثار الملك توت عنخ آمون من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى مناقشة الطريقة المثلى لعرض مقتنياته وكيفية الحفاظ عليها.

وألقى الدكتور محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية، كلمة الافتتاح نيابة عن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أعرب فيها عن أهمية هذا المؤتمر والذي يقام للعام الثالث على التوالي، ليلقي الضوء على أحدث الاكتشافات والأوراق البحثية ذات الصلة بواحد من أهم ملوك مصر القديمة وهو الملك توت عنخ آمون.

وأعربت الدكتورة فائزة هيكل، أستاذ علم المصريات بالجامعة الأمريكية، عن سعاتها برئاسة المؤتمر والذي يحظى باهتمام كل علماء الآثار المصرية من المصريين والأجانب، مؤكدة أن التوصيات التي يخرج بها المؤتمر منذ بدأه في عام 2015 تؤخذ بعين الاعتبار لتضاف لتاريخ هذا الملك العظيم.

ومن جانبه قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، أن المؤتمر يأتي هذا العام بمشاركة 12 عالم آثار أجنبي من 6 دول هي فرنسا واسبانيا وألمانيا و سويسرا واليابان والدنمارك، ويناقش البقايا الآدمية للملك توت عنخ آمون ومقارنتها بالنتائج التي ظهرت في الحامض النووي لأسرته وابنتيه ومطابقتها بالبقايا الأثرية من تلك الفترة، كما يستعرض كذلك عدد من قطع الأثاث الجنائزي الخاص بالملك وسبل ترميمها وصيانتها وعرضها متحفيا، ما يأتي في إطار الاستعداد لعرضها بقاعة الملك توت عنخ آمون مع الافتتاح الجزئي الوشيك للمتحف المصري الكبير.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر ستستمر فعالياته على مدار 3 أيام متتالية ويتضمن مجموعة من المحاضرات العلمية حول تاريخ الملك توت عنخ آمون ومقبرته.