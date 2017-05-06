إحباط محاولة تهريب أجهزة تنصت و"شيش" إلكترونية بالمطار

كتب - طه عبيد:

قالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إن سلطات المطار أحبطت اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من أجهزة التنصت و"الشيش" الإلكترونية المحظور استيرادها، أخفاها راكب داخل حقائبه أثناء عودته من الصين؛ لتهريبها من الجمارك وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة مصر للطيران رقم 385 ، القادمة من جوانزو، اشتبه حازم ياسين مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصري قادم من الصين، وبالعرض على حسن صالح مدير الوردية، قرر تشكيل لجنة لتفتيشه وعثر علي 385 شيشة إلكترونية، وأجهزة تنصت محظور دخولها، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ مليون جنيه.

وقرر إبراهيم عبداللطيف مدير عام جمارك الركاب بمبنى الركاب رقم 3، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على سامي عبدالرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة.