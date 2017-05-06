إحباط تهريب نصف طن حشيش بالإسكندرية قبل ترويجه داخل البلاد -(صور)

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

‏‫نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في إحباط محاولة جلب وضبط نصف طن من مخدر الحشيش، وضبط القائمين عليها عبر ميناء الدخيلة البحري بالإسكندرية قبل ترويجها داخل البلاد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم السبت، إنه في إطار اضطلاع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بدورها في إجهاض مخططات جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد، والتي تُلقي بظلالها الوخيمة على المجتمع المصري، وتقوض مقومات اقتصاده وتجهض طموحات شبابه.

وتابعت الإدارة، نشاط تشكيلًا عصابيًا، تخصص في مجال تهريب المواد المخدرة، من خلال إخفائها ونقلها بالحاويات عبر المنافذ الشرعية بقصد ترويجها داخل البلاد، حيث أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم، كل من، "أكرم.ع"، ٥٧ عاما، "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، و"حمد.س"، ٥٥ عاما، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، حيث أكدت التحريات قيام عناصر التشكيل بتهريب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش بداخل حاوية على متن سفينة قادمة من إحدى الدول العربية لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير وإخفائها ضمن مشمول رسالة مواد غذائية "مخللات" عبر ميناء الدخيلة البحري بالإسكندرية.

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الاجراءات والتنسيق مع السلطات الجمركية بميناء الدخيلة، تم تشكيل لجنة لتفتيش الحاوية، أسفر التفتيش عن ضبط "2486" طربة لمخدر الحشيش، تزن نصف طن، كما تم ضبط عناصر التشكيل العصابي من خلال إحدى الأكمنة المُعدة لضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم "س د م 3465" قيادة الثاني بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبمواجهتهما بما أسفر عنه ضبط وتفتيش الحاوية أقرا بصحة ما جاء بالتحريات، وأنهما تمكنا من جلب المخدر المضبوط بتلك الحاوية بقصد ترويجها داخل البلاد.

وأكد البيان، أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.