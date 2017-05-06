طعام بنكهة مبيد حشري ينهي حياة فلاح في العياط

كتب - محمد شعبان:

لفظ فلاح أنفاسه الأخير داخل مستشفى العياط المركزي؛ إثر قيامه برش قطعة أرض بميد حشري، ثم تناوله الطعام دون غسل يديه.

وكشفت تحريات اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، أن المتوفى تناول الطعام دون غسل يديه عقب قيامه برش مبيد حشري بقطعة أرض زراعية ملك والده، وأصيب بحالة إعياء شديدة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لكنه توفيَّ فور وصوله.

وذكر تقرير مفتش الصحة، أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، وضيق بالتنفس وتوقف عضلة القلب؛ إثر تناوله مبيد مجهول المصدر.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.