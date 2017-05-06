الداخلية: لا تقصير في علاج العميد شريف الحسيني ضحية انفجار الإسكندرية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كلف اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بالتواصل مع المراكز الصحية العالمية لإعطاء المشورة الطبية، بشأن علاج العميد شريف الحسيني، للإصابة نتيجة حادث تفجير كنيسة الإسكندرية، بأي من المستشفيات المتخصصة بالخارج بما لا يؤثر على استقرار حالته الصحية.

وأكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، بأنه تم تشيكل لجنة من كبار الأطباء اضطلعت بعلاجه، وضمت اللجنة 5 أطباء استشاريين، إلى جانب أطباء مستشفى الشرطة بالإسكندرية في كافة التخصصات.

وانتهت اللجنة إلى استقرار حالة المريض من الناحية الجراحية، وأن جميع الجروح والكسور في مرحلة الالتئام، ولا يحتاج المريض حاليًا سوى عملية استكشاف لأوتار العضلات القابضة لأصابع اليد اليسرى وإصلاح المصاب منها، وعمل استكشاف للعصب المسؤول عن رفع القدم اليسرى، وتُجرى تلك الاجراءات الطبية بنجاح مُبهر بالبلاد وليس هناك أي تأخير من الوزارة في سفره للعلاج خارج البلاد إذا ما كانت حالته الصحية تستلزم ذلك.