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قابيل: إنشاء شركة للسكر بجنوب الرسوة ببورسعيد

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قابيل: إنشاء شركة للسكر بجنوب الرسوة ببورسعيد قابيل: إنشاء شركة للسكر بجنوب الرسوة ببورسعيد

التحرير

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قال وزير الصناعة والتجارة، إن تعتزم إنشاء شركة لإنتاج السكر بمجمع الصناعات بجنوب الرسوة ببورسعيد.

وأضاف قابيل خلال كلمته بمؤتمر صحفي في مقر محافظة بورسعيد بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم السبت، إن الوزارة تعمل حاليا على توفير أراضٍ صناعية وتشجيع المستثمرين على التوجه نحو الصناعة بدلا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج. 

وأشار إلى أن الوزارة طرحت أراضي صناعية في جنوب الرسوة ببورسعيد، بالإضافة إلى طرح مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص. 

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وكشف قابيل عن عزم الوزارة إقامة منطقة صناعية جديدة في بورسعيد بأسعار أقل من نظيرتها في المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة والتي لاقت شكاوى عديدة من المستثمرين بسبب ارتفاع الأراضي بها. 

وأكد أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا أيضا للصناعات الكبيرة  لأن الاقتصاد لا يمكن أن يقوم فقط على الصناعات الصغيرة، مضيفا "طرحت الوزارة السنة الماضية 11 مليون متر مربع أراضى صناعية، وتعتزم طرح 15 مليون متر مربع خلال العام الحالي". 

وتابع "طرحنا 82 قطعة أرض صناعية بالإضافة إلى 118 مصنعا جاهزا بالتراخيص في بورسعيد، وأشار إلى أن الوزارة على صدد الانتهاء من المفاوضات الأخيرة بشان تفعيل المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية الروسية.

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التحرير

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