رجل أعمال ومديرة بنك يستوليان على 20 مليون جنيه بالإسكندرية

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تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط صاحب مكتب مقاولات بحوزته كارنيه وكيل نيابة مزور؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال بمشاركة مديرة فرع أحد البنوك، استوليا من المواطنين على 20 مليون جنيه.

وكشفت التحريات، أن "ف.م."، 32 عاما، صاحب مكتب مقاولات، و"ن.م"، 43 عاما، مديرة فرع بنك، تحصلا على مبالغ مالية من المواطنين بلغت جملتها 20 مليونا و500 ألف جنيه؛ بزعم توظيفها في مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية قدرها 4% إلا أنهما انقطعا وتهربا منهم.

وأمكن ضبط المتهم الأول بحوزته كارنيه مزور منسوب صدوره لوزارة العدل، و38 ألف جنيه، ودفاتر شيكات بنكية منسوب صدورها لبنوك مختلفة.



تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إلى النيابة العامة للتحقيق.