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عمال «15 مايو» يشقون الجبال لتنفيذ طريق شقق الإسكان الاجتماعي

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عمال «15 مايو» يشقون الجبال لتنفيذ طريق شقق الإسكان الاجتماعي عمال «15 مايو» يشقون الجبال لتنفيذ طريق شقق الإسكان الاجتماعي

التحرير

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العاملين بجهاز تنمية مدينة 15 مايو يشقون وينحتون الجبال حاليًا لتنفيذ الطريق الشرقي للمدينة، وهو الطريق المؤدي للموقع الذي سيتم به تنفيذ 416 عمارة بالإسكان الاجتماعى، بمساحة 500 فدان، وسيبدأ تنفيذها خلال أيام.

وأوضح أن تنفيذ الطريق يسير بمعدلات عالية جدًا، وقد تخطت نسبة التنفيذ النسب المستهدفة.

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وقالت المهندسة تمام جرجس، رئيسة جهاز تنمية مدينة 15 مايو "الطريق الشرقي للمدينة الذي يجرى تنفيذه بطول 1600 متر، وبعرض 32 مترا، بتكلفة 25 مليون جنيه، ووصلت كمية الأحجار المقتطعة من الجبال لشق الطريق 4 ملايين متر مكعب، والمدة المقررة للانتهاء من تنفيذه 4 أشهر.

وأضافت: بلغت نسبة التنفيذ 53%، بينما كانت النسبة المستهدفة في هذا الوقت 35%، ويعمل في تنفيذ الطريق 28 حفارًا، و6 بلدوزرات، و6 لوادر، إضافة إلى 20 سيارة لنقل ناتج الحفر.

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