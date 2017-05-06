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الغضبان يستقبل وزير الصناعة لافتتاح معرض «صنع في بورسعيد»

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الغضبان يستقبل وزير الصناعة لافتتاح معرض «صنع في بورسعيد» الغضبان يستقبل وزير الصناعة لافتتاح معرض «صنع في بورسعيد»

التحرير

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لافتتاح معرض "صنع فى بورسعيد"، وتفقد عدد من المنشأت الصناعية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يفتتح "قابيل"، يرافقه "الغضبان"، المعامل الجديدة بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بميناء بورسعيد، يعقبها تفقد أعمال الإنشاءات فى مجمع الصناعات الصغيرة الذى تنشئه الوزارة فى إطار مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص".

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وأكد قابيل، أن بورسعيد تعد قاطرة التنمية ومن أولويات القيادة السياسية، ونسعى لتنمية الاقتصاد داخلها، وتحويلها من مدينة تجارية إلى صناعية.

وأشار قابيل، خلال اللقاء الذي جمعه باللواء الغضبان، بديوان عام المحافظة، إلى أنه تم طرح أراضي صناعية في جنوب منطقة الرسوة ببورسعيد خلال الفترة الأخيرة، تحت رعاية هيئة التنمية الصناعية.

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التحرير

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