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بالصور.. وزارة الشباب تعلّم شباب أسوان الحرف المهنية

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مصراوي Masrawy

وزارة الشباب تعلّم شباب أسوان الحرف المهنية (1)وزارة الشباب تعلّم شباب أسوان الحرف المهنية (1)

وزارة الشباب تعلّم شباب أسوان الحرف المهنية (2)وزارة الشباب تعلّم شباب أسوان الحرف المهنية (2)

وزارة الشباب تعلّم شباب أسوان الحرف المهنيةوزارة الشباب تعلّم شباب أسوان الحرف المهنية

وزارة الشباب تعلّم شباب أسوان الحرف المهنية (4)وزارة الشباب تعلّم شباب أسوان الحرف المهنية (4)

أسوان ـ إيهاب عمران: 

نظمت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب، اليوم السبت، برنامج التدريب على الحرف المهنية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، في إطار سعي وزارة الشباب للعمل مع الشباب في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل.

وقال هاني رشدي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان, إن البرنامج يهدف لتطوير فكر الشباب على ثقافة العمل الحر، الذي يعد من أهم القضايا الحالية، التي تحتاج إلى تكثيف وتوحيد الجهود للمساهمة في حلها، من خلال تعليم أبناء أسوان بعض المهن الحرفية مثل (الرسم على الجلود، صيانة التكييف والتبريد، إصلاح وصيانة المركبات, إصلاح الأجهزة المنزلية، صيانة المحمول، أعمال الكهرباء، أعمال السباكة)، لتوفير فرص عمل لهم والدخول لسوق العمل.

كما يُعد البرنامج فرصة متميزة للشباب الراغب في العمل، بعد الانتهاء من التدريب، للنزول لسوق العمل الحر.

وأضاف رشدى أن دورات التدريب في البرنامج مستمرة حتى 11 مايو الجاري بمراكز شباب (السيل، أبوالريش بحري، مركز شباب حي قدري عثمان، مركز شباب المنصورية بدراو)، للفتيات ضمن فعاليات البرنامج.

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