استقبال 108 آلاف طالب بامتحانات الشهادة الابتدائية في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أنهت مديرية تعليم المنيا، استعداداتها لاستقبال 108 آلاف طالب وطالبة بامتحانات الفصل الثاني الأول للشهادة الابتدائية بعد غد الاثنين، على مستوى الإدارات التعليمية التسع، بـ 855 لجنة امتحانية.

وقال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا: "إنه جرى تجهيز اللجان لاستقبال الطلاب، وتوزيع المراقبين ومشرفي اللجان، وتحديد أسماء رؤساء كافة اللجان وآلية التواصل معهم حال حدوث أية مشكلة، مؤكدًا على التصدي للغش بكل صوره ومنع استخدام المحمول داخل اللجان، سواء للمراقبين أو الطلاب" .

وشدد عصام البديوي، محافظ المنيا، على توفير الأجواء المناسبة للتلاميذ باللجان والمتابعة المستمرة لسير الامتحانات.

ولفت البديوي، إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة مرتبطة بالإدارات التعليمية التسع، لمتابعة سير الامتحانات بكافة المدارس والمراحل التعليمية، والإبلاغ عن أي شكاوى للتعامل معها فورًا.