مباحث سوهاج: تحديد هوية جثة ترعة العسيرات.. ووالدها يتهم زوجها بقتلها

سوهاج – عمار عبد الواحد:

كشفت مباحث سوهاج بإشراف العميد خالد الشاذلي، غموض العثور على جثة فتاة طافية بترعة دائرة مركز العسيرات جنوب المحافظة، حيث اتهم والد المجني عليها، زوجها، بقتلها لوجود خلافات بينهما.

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات، إخطاراً بالعثور على جثة لفتاة مجهولة الهوية بترعة بناحية طوخ دائرة المركز، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن الجثة لـ"فاطمة منصور محمود"، 24 عاما، تقيم بشارع المشتل بجرجا.

وقرر منصور محمود عبد المنعم، 68 سنة، بالمعاش، يقيم بدائرة قسم جرجا أن الجثة لنجلته "فاطمة"، تقيم بجرجا مع زوجها أحمد محمد رمضان، وغيابها عن المنزل منذ أسبوع، متهما زوجها بالتسبب في ذلك لوجود خلافات بينهما.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهم، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.