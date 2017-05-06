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المعاينة: ماس كهربائي وراء حريق محل للبرديات في الهرم

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المعاينة: ماس كهربائي وراء حريق محل للبرديات في الهرم المعاينة: ماس كهربائي وراء حريق محل للبرديات في الهرم

مصراوي Masrawy

ماس كهربائي وراء حريق

كتب - محمد شعبان:
كشفت المعاينة الأولية ملابسات نشوب حريق بمحل برديات، بشارع أبو الهول السياحي بالهرم.
وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، بقيادة اللواء أسامة شعبان ونائبه اللواء هاني سعيد من السيطرة على حريق شبَّ بمحل المتحف الفرعوني للبرديات على مساحة 300 متر، دون وقوع إصابات.
وتبين أن ماس كهربائي بالثلاجة وراء الحريق الذي أسفر عن احتراق بوتاجاز، ثلاجة، وبعض أوراق البردي.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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