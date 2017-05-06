أخبار عاجلة

ما حكم الشرع في زوج يخاصم زوجته بالشهور ويتكبر عليها؟ -
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان -
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك -
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان -
«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي -
ليستر سيتي يفوز على واتفورد بثلاثية في «البريمير ليج» -
المحمدي يشارك في سقوط هال سيتي أمام سندرلاند بـ«البريمير ليج» -
البايرن يُرسل دارمشتات للدرجة الثانية -
التعادل الإيجابي يحسم مباراتي «بيرنلي وبروميتش» و«بورنموث أمام ستوك» -
دورتموند يضرب هوفنهايم بثنائية في «البوندسليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الري: إزالة 22 مخالفة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الري: إزالة 22 مخالفة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط إزالة المخلفات

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إزالة 22 مخالفة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، حتى الآن، مؤكدة استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إزالات للعديد من المخالفات.

وقال المهندس أحمد فتحي، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إن الإدارة العامة لحماية الشواطئ بمطروح، تتابع حاليًا أعمال الإزالة لبعض المخالفات في نطاق عمل الإدارة، بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم، وهي عبارة عن منشآت تقع داخل منطقة حرم البحر، ما يعد مخالفًا للوائح والقوانين.

وأكد "فتحي"، في بيان اليوم السبت، أن أعمال الإزالة التي تقوم بها الهيئة، تهدف إلى إعلاء هيبة الدولة وحماية المـال العام، والحفاظ على حق المواطن المصري، مضيفًا: "إزالة المخالفات أصبحت ضرورة حتمية للتصدي للمخالفين وردع أي تعديات على منطقة حرم البحر، وتفعيلاً للقوانين المنظمة لمنطقة حرم البحر، وتأكيدًا على تطبيقها بمنتهى الحسم".​

.

.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديوجراف: ماكرون ولوبن.. مرشحا الرئاسة الفرنسية في سطور

فيديوجراف: ماكرون ولوبن.. مرشحا الرئاسة الفرنسية في سطور

بالصور- ضبط تذاكر كوكايين داخل كتاب "مُفرغ" بمطار القاهرة

بالصور- ضبط تذاكر كوكايين داخل كتاب "مُفرغ" بمطار القاهرة

ماكرون ولوبن.. مرشحا الرئاسة الفرنسية في سطور

ماكرون ولوبن.. مرشحا الرئاسة الفرنسية في سطور

بالصور- ضبط تذاكر كوكايين داخل كتاب "مُفرغ" بمطار القاهرة

بالصور- ضبط تذاكر كوكايين داخل كتاب "مُفرغ" بمطار القاهرة