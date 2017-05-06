الري: إزالة 22 مخالفة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إزالة 22 مخالفة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، حتى الآن، مؤكدة استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إزالات للعديد من المخالفات.

وقال المهندس أحمد فتحي، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إن الإدارة العامة لحماية الشواطئ بمطروح، تتابع حاليًا أعمال الإزالة لبعض المخالفات في نطاق عمل الإدارة، بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم، وهي عبارة عن منشآت تقع داخل منطقة حرم البحر، ما يعد مخالفًا للوائح والقوانين.

وأكد "فتحي"، في بيان اليوم السبت، أن أعمال الإزالة التي تقوم بها الهيئة، تهدف إلى إعلاء هيبة الدولة وحماية المـال العام، والحفاظ على حق المواطن المصري، مضيفًا: "إزالة المخالفات أصبحت ضرورة حتمية للتصدي للمخالفين وردع أي تعديات على منطقة حرم البحر، وتفعيلاً للقوانين المنظمة لمنطقة حرم البحر، وتأكيدًا على تطبيقها بمنتهى الحسم".​